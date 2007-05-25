Чечетов заявляє про підготовку арештів

Заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє про підготовку силовиками арештів активістів політичних сил, що входять до коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

«Є інформація, що виконуючому обов’язки генерального прокурора ШЕМЧУКУ вже дано вказівки про проведення так званих зачисток у регіонах, і готуються арешти відповідними силовими структурами активістів політичних сил, що входять до складу коаліції», - заявив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що ряд призначень впродовж останніх двох днів, зокрема, Олександра ТУРЧИНОВА першим заступником секретаря РНБО, Валерія ГЕЛЕТЕЯ начальником Управління держохорони і звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора - «це ланка одного ланцюга, який має на меті спробу глави держави вирішити політичні питання силовими методами».

За словами депутата, до цього Президента України «підштовхує найближче оточення в особі глави Секретаріату Віктора БАЛОГИ та його заступника Романа БЕЗСМЕРТНОГО». Він підкреслив, що саме ці люди у 2004 році «розробили мукачівський сценарій проведення виборів у цьому місці». За його словами, тоді «силовий тиск переміг здоровий глузд».

М.ЧЕЧЕТОВ підкреслив, що «тоді бандитські угруповання здобули так звану перемогу, тож тепер подібний досвід готуються впровадити по всій країні».

Він вважає, що тепер передбачається «виключно силовими методами довести процес узурпації влади в Україні до логічного завершення».

М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора є антиконституційним, а В.ЮЩЕНКО хоче «домогтися перетворення незалежного конституційного органу – Генеральної прокуратури на керовану в ручному режимі установу».

Він підкреслив, що це «черговий крок до узурпації влади шляхом перетворення Генеральної прокуратури на філіал Секретаріату Президента».

Фракція Партії регіонів закликає В.ЮЩЕНКА «усвідомити політичні наслідки безконтрольних правових дій підконтрольних йому органів та посадовців», сказав депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що «наші співвітчизники не допустять силового варіанту вирішення питань і узурпації влади однією особою, яку підтримує менше 5% виборців». За його словами, принципова позиція коаліції – позачергові вибори – пройдуть в Україні тільки після рішення Конституційного Суду.