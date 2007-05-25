Під Генпрокуратурою зійшлися ”Беркут”, коаліція і опозиція

Будівлю Генеральної прокуратури України оточили бійці «Беркута» та близько трьох тисяч активістів Партії регіонів та комуністів.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 представників «Беркута» охороняють центральний вхід до Генпрокуратури, четверо – вхід до приймальної громадян ГПУ. Крім того, з інтервалом в один метр бійці «Беркута» стоять вздовж паркану Генпрокуратури.

Представники політичних партій тримають прапори Партії регіонів, Комуністичної партії та національні прапори. Також пікетувальники тримають плакати з назвами міст та гаслами: «Сильні регіони – могутня держава», «Україна потерпає від непередбачуваності Президента», «Майбутнє – за регіонами».

Водночас, поруч з будівлею Генпрокуратури на вул. Гусовського знаходиться близько 200 представників «Нашої України».

Представників різних політичних сил розділяє подвійний кордон «Беркута».