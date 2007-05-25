Секретаріат повідомив про чергову перемогу Ющенка в суді

Сьогодні Донецький апеляційний адміністративний суд відповідно до клопотання представника Президента зупинив виконання незаконної ухвали Кам’янобрідського районного суду Луганської області від 16 травня 2007 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомив заступник керівника Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

Ухвалою райсуду зупинялася дія указів Президента про звільнення суддів Конституційного Суду Валерія ПШЕНИЧНОГО, Сюзанни СТАНІК та Володимира ІВАЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА.

Разом з тим Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

23 травня Шевченківський районний суд м.Києва на забезпечення адміністративного позову М.ОНІЩУКА виніс ухвалу, якою заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.

Сьогодні, 25 травня, В.ПШЕНИЧНИЙ заявив, що Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про скасування своєї постанови щодо заборони С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОМУ та В.ІВАЩЕНКО з’являтися у приміщенні КС і виконувати обов’язки суддів КС.