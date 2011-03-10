Корнійчук просить суд закрити кримінальну справу проти нього

Колишній перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК просить суд закрити кримінальну справу стосовно нього з причини відсутності складу і події злочину, а також на підставі того, що фактову кримінальну справу за цим самим епізодом посадової фальсифікації було закрито судами.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання сьогодні на попередньому слуханні справи заявив адвокат Є.КОРНІЙЧУКА Ігор ФОМІН.

"Вважаю, що ця кримінальна справа має бути закрита у зв`язку з тими обставинами, що свідчать про відсутність події та складу злочину", - сказав адвокат.

Він також зазначив, що у звинуваченні Є.КОРНІЙЧУКУ викладені одні й ті самі факти в різних статтях Кримінального кодексу, які йому інкримінується.

Тобто, за словами адвоката, Є.КОРНІЙЧУКУ інкримінується стаття 366 (посадова фальсифікація) у зв`язку зі складанням свідомо неправдивого офіційного документа - правового висновку, що завдало шкоди державі на суму більш як 6 млн. грн. Таке саме формулювання, сказав І.ФОМІН, міститься і в статті 365, яка ставиться Є.КОРНІЙЧУКУ - перевищення службових повноважень при видачі свідомо неправдивого документа.

І.ФОМІН зазначив, що раніше Генеральна прокуратура розслідувала кримінальну справу за фактом фальсифікації посадовцями Мін’юсту у зв`язку зі складанням цього самого документа. І цю кримінальну справу було закрито Печерським, апеляційним і Верховним судами України. "Суди визнали, що не було завдано шкоди державі, тобто в діях посадовців Мін’юсту не було складу злочину", - сказав адвокат.

Він попросив суд закрити справу на стадії попереднього розгляду.

Прокурор, який підтримує звинувачення, попросив суд не задовольняти це клопотання, оскільки справа, яку було закрито судами, була фактовою, а дана кримінальна справа розглядається стосовно Є.КОРНІЙЧУКА.

Крім того, Є.КОРНІЙЧУК попросив суд змінити йому запобіжний захід із підписки про невиїзд на взяття на поруки народних депутатів чи під заставу.

Як мінімум він просить суд дозволити виїжджати з місця проживання і пересуватися в межах території України.

Своє клопотання Є.КОРНІЙЧУК пояснив необхідністю роботи адвокатом, оскільки він є єдиним годувальником у сім`ї, а також своєю політичною діяльністю (очолює Українську соціал-демократичну партію).

Після цього суд пішов до дорадчої кімнати для ухвалення рішення щодо цих клопотань. Очікується, що суддя оголосить постанови щодо них о 13.00.

Також на засіданні суддя Оксана ЦАРЕВИЧ зачитала відповідь апеляційного суду на прохання Є.КОРНІЙЧУКА і його адвокатів змінити підсудність розгляду справи.

"Голова апеляційного суду не вбачає підстав для передачі справи з Печерського до іншого суду", - сказала суддя.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступникові глави Мін’юсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

15 лютого 2011 р. слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив Є.КОРНІЙЧУКУ запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд.

28 лютого адвокати Є.КОРНІЙЧУКА звернулися з клопотанням до голови Апеляційного суду Києва з проханням відкликати розгляд кримінальної справи по суті з Печерського районного суду міста Києва і передати її до іншого суду.

Свою заяву про відведення суду адвокати обгрунтували недовірою до самого Печерського суду з урахуванням того, в якому режимі розглядалися рішення про вибір запобіжного заходу для Є.КОРНІЙЧУКА.