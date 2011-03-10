Калєтнік думає, що проти нього ополчилися депутати-контрабандисти

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК розцінює ініціативу щодо його звільнення як опір нормалізації роботи Львівської митниці.

Про це йдеться в заяві І.КАЛЄТНІКА, текст якої передано УНІАН.

Він зазначив, що одна з найбільших «чорних контрабандних дір», яка для багатьох місцевих політиків та бізнес-еліти слугувала основним джерелом незаконних доходів, була перекрита на Львівській митниці. Як наслідок, у 2010 році львівські митники перерахували до держбюджету майже 3,4 млрд. грн. платежів (це більш ніж третина бюджетних видатків на охорону здоров’я), що на 772,7 млн. грн., або на 30%, більше, ніж у 2009 році. А у січні-лютому 2011 року Львівською митницею перераховано вже 494 млн. грн., що на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За словами голови Держмитниці, якщо проаналізувати торговельні відносини між Польщею та Україною у 2009 році, то вартість польського експорту перевищила вартість українського імпорту на 12%, тобто майже на 400 млн. дол. «А це означає, що саме таким був на той час обсяг контрабанди, яка проходила через українсько-польський кордон. Таким чином десятки мільйонів гривень, які мали потрапити до державної скарбниці і які могли би бути спрямовані на вирішення багатьох соціальних проблем, в тому числі і на Львівщині, потрапили у кишені контрабандистів і місцевих чиновників, які за ними стояли», - наголосив І.КАЛЄТНІК.

Він зауважив, що зусилля з наведення ладу на Львівській митниці не могли не спричинити опір з боку тих, хто прийшов у місцеву владу, щоб мати можливість прикривати тіньові схеми свого бізнесу, зокрема, пов’язані з контрабандою. За його словами, серед 124 працівників Львівської митниці, звільнених у 2010 році за вчинення правопорушень, що сприяли контрабандному ввезенню товарів, є чимало близьких родичів депутатів Львівської обласної ради та інших відомих осіб Львівської області. Саме тому, наголосив І.КАЛЄТНІК, рішення Львівської обласної ради про звернення до Президента України з вимогою зміни керівництва Державної митної служби є підтвердженням того, що заходи, вжиті Держмитницею для наведення порядку на Львівській митниці, мали успіх, бо вони відповідають національним інтересам України.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня на сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили звернення із вимогою відставки голови Державної митної служби Ігоря КАЛЄТНІКА. Звернення, адресоване Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ, секретареві Ради національної безпеки і оборони Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ.