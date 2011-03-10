Тимошенко запросили в Литву
12:42, 10 березня 2011Політика
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Там говоритимуть про досвід зміцнення демократії
|Даля Грибаускайте и Тар`я Халонен
Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
Офіційне запрошення надіслано від імені Президента Фінляндії Тар`ї ХАЛОНЕН та Президента Литовської Республіки Далії ГРИБАУСКАЙТЕ.
Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО зараз перебуває на підписці про невиїзд. Її звинувачують у нецільовому використанні коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу, та у перевищенні влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду автомобілів для сільської медицини.
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