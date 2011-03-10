Тимошенко запросили в Литву

Лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО запрошено взяти участь у міжнародному форумі "Найкращий досвід зміцнення демократії", який відбудеться 30 червня у Литві.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Офіційне запрошення надіслано від імені Президента Фінляндії Тар`ї ХАЛОНЕН та Президента Литовської Республіки Далії ГРИБАУСКАЙТЕ.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО зараз перебуває на підписці про невиїзд. Її звинувачують у нецільовому використанні коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу, та у перевищенні влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду автомобілів для сільської медицини.