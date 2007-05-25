Цушко попереджає: хто полізе силовим методом - той одержить по зубах

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО запевняє, що вчора під час інциденту в Генпрокуратурі він не перевищував своїх службових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час заслуховування інформації щодо подій навколо Конституційного суду та Генеральної прокуратури.

«Вчора прозвучало, що я перевищив свої повноваження. Нічого я не перевищував», - сказав В.ЦУШКО. Міністр зазначив, що він діяв усвідомлено й віддавав накази, які відповідали законам. При цьому В.ЦУШКО визнав, що вчора під час подій у Генпрокуратурі він поводився дещо емоційно.

«Так, я виявив емоції. Я не твердокамінний», - сказав міністр. При цьому В.ЦУШКО вибачився за дещо емоційну поведінку, пообіцявши при цьому, що надалі від нього «бачитимуть менше емоцій».

В.ЦУШКО також запевнив, що правоохоронні органи й надалі забезпечуватимуть правопорядок у країні. «Я про це говорив і попереджав: хто полізе силовим методом - той одержить, як годиться, по зубах», - сказав міністр.