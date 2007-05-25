Цушко ліг під Конституцію і лежатиме під нею

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що всі його дії на посаді міністра обумовлені виключно законодавством, а не наказами прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час заслуховування інформації щодо подій навколо Конституційного Суду та Генеральної прокуратури.

Міністр підкреслив, що дуже багато політичних сил його обвинувачують у тому, що він «ліг під ЯНУКОВИЧА». «Ні під кого я не лягав. Я ліг під Конституцію і під закон про міліцію», - сказав він.

В.ЦУШКО підкреслив, що поки він обійматиме посаду міністра внутрішніх справ, він виконуватиме закони й «лежатиме під цими двома документами».

В.ЦУШКО зізнався, що коли його призначили міністром внутрішніх справ, він побоювався працювати в Кабміні, оскільки «ЯНУКОВИЧА розмалювали як монстра». «І я як депутат із великим досвідом теж його так собі уявляв», - сказав він.

За словами В.ЦУШКА, він побоювався, що В.ЯНУКОВИЧ віддаватиме незаконні накази. «Я працюю майже шість місяців і справедливості заради хочу сказати, що не почув від В.ЯНУКОВИЧА жодного незаконного розпорядження», - сказав міністр.

В.ЦУШКО зазначив, що прем`єр-міністр не маніпулює правоохоронними органами. «Це правда, й повірте, що мені зараз у міліції дуже комфортно працювати. Складно, важко, але комфортно, тому що ми не одержуємо ніяких вказівок і замовлень», - сказав він.