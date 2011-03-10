Гримчак добився, щоб прокуратура таки зайнялася його бійкою зі Стогнієм

Подільський районний суд Києва визнав незаконною постанову прокуратури Подільського району столиці про відмову депутату Верховної Ради від “Народної самооборони” Юрію ГРИМЧАКУ у порушенні кримінальної справи після побиття його головним радником міністра внутрішніх справ Костянтином СТОГНІЄМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони» з посиланням на Ю.ГРИМЧАКА.

У прес-службі нагадали, що К.СТОГНІЙ завдав тілесних ушкоджень народному депутату 12 листопада минулого року близько 22.30 біля приміщення студії “ШустерLive”. Ю.ГРИМЧАК звернувся із заявою до прокуратури, але та відмовила у порушенні кримінальної справи. К.СТОГНІЙ заперечував, що бив Ю.ГРИМЧАКА, і заявив, що взагалі його не знає. Пізніше було оприлюднене відео, на якому чітко видно, що саме К.СТОГНІЙ перший кинувся на депутата.

“З постанови про відмову в порушенні кримінальної справи вбачається, що заступник прокурора прийняв рішення, не з`ясувавши та не проаналізувавши всі обставини справи, які могли б повністю розкрити наявні ознаки складу злочину”, - сказано у рішенні суду.

За повідомленням прес-служби, суддя зауважив, що прокурор вислухав свідків з боку К.СТОГНІЯ і з боку Ю.ГРИМЧАКА, але у постанові про відмову в порушенні кримінальної справи не вказав, чому він відкинув свідчення свідків з боку депутата і взяв до уваги лише покази свідків з боку К.СТОГНІЯ. “У зв`язку з чим суд приходить до висновку про однобічність проведеної перевірки”, - сказано у рішенні суду.

Суд вважає, що потрібно провести перевірку всіх недосліджених обставин справи і також опитати свідків, які не є зацікавленими особами.

“Скаргу ГРИМЧАКА Юрія Миколайовича на постанову заступника прокурора Подільського району м.Києва радника юстиції БАЛИТИ Р.І. про відмову в порушенні кримінальної справи від 29.11.2010 року - задовольнити”, - сказано у рішенні суду.

Ю.ГРИМЧАК зауважив, що «це було не рішення прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи, а проста відписка», бо перевірки його заяви не було зроблено. “Коли мені було відмовлено в порушенні справи, то це було трохи дивно з огляду на те, що саме відбулось біля приміщення студії. Вражала і брехня СТОГНІЯ про те, що він мене начебто не чіпав. В судовому засіданні я наводив ті ж самі аргументи, що і в прокуратурі, коли мене опитували. Але тоді нас не почули. Сьогодні ж суд нарешті мене почув”, - заявив народний депутат.