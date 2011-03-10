Посол США розказав, що кожного року декларує доходи: свої та дружини

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ вважає, що Верховна Рада України має ухвалити такий антикорупційний закон, який би не мав жодної «лазівки» для корупційних дій.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «День» (№41 від 10 березня).

За словами посла, США вважають, що боротьба з корупцією є надзвичайно важливою і готові допомогти. «Я ще не бачив остаточні результати розгляду Верховною Радою антикорупційного законодавства. Ми вважаємо, що це законодавство мусить включати дуже суворі вимоги і не мати в собі лазівок, які можуть використовувати люди, щоб продовжувати корупційну діяльність», - сказав Дж.ТЕФФТ.

За його словами, Україні потрібне добре антикорупційне законодавство і практичне лідерство у вирішенні цієї проблеми. «І тому дуже важливим є ухвалення та імплементація відповідного законодавства. Я сподіваюсь, що Верховна Рада ухвалить закон, який буде, як ми часом кажемо, достатньо зубастий. Усі корпорації каратимуться за порушення законодавства. Буде покарання за корупцію. Політики і чиновники, а також їхні родичі декларуватимуть доходи», - сказав посол.

Дж.ТЕФФТ додав, що, згідно з американським законодавством про етику держслужбовця, він декларує кожного року не лише свої доходи, але й доходи своєї дружини. «Ми вважаємо такий підхід дуже важливим для державної служби. Адже громадськість може побачити надходження і витрати держслужбовця і таким чином переконатися, чи є він чесним», - наголосив посол США.