Ющенко знову перетасував РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України тимчасово виконуючого обов`язки генерального прокурора України Віктора ШЕМЧУКА.

Про це йдеться в указі глави держави від 25 травня, розміщеному на сайті Президента.

Водночас, згідно з документом, складу РНБО виведено Святослава ПІСКУНА.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і призначив в.о. генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА, який обіймав посаду заступника генпрокурора - прокурора Криму.