Кайда: нам потрібні такі пам'ятники Шевченку як у Вашингтоні

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА сьогодні поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, у США він перебуває в рамках програми «Відкритий світ», спрямованої на ознайомлення з діяльністю місцевої влади США.

О.КАЙДА зауважив, що пам’ятник поету у Вашингтоні суттєво відрізняється від тих, які можна побачити в Україні. «На чотиригранному постаменті стоїть бронзовий молодий Шевченко, одягнений по моді петербурзького «денді» початку XIX століття. Він повен неспокою, буремної сили, що відчувається у всій його постаті. З радянської епохи ми отримали у спадок Шевченка у монументальній скульптурі – поважного віку, похмурого, оскільки саме такий образ плекали владні партійні структури. У Вашингтоні – щось зовсім протилежне», – сказав О.КАЙДА.

Він також висловив переконання, що саме таких пам’ятників Т.Шевченку більше потрібно в Україні, оскільки у таких скульптурах більш відчутна нескореність духу і воля до боротьби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у храмах Тернопільщини відбулися поминальні богослужіння, присвячені 150-м роковинам смерті Т.Шевченка. А ввечері біля підніжжя пам’ятника Кобзареві у Тернополі представники громадськості й духовенства запалили свічки.