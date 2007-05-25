МВС відмовляється віддавати внутрішні війська

Міністерство внутрішніх справ діятиме за законом, що передбачає підпорядкування внутрішніх військ системі міністерства.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи указ Президента про виведення внутрішніх військ з-під порядкування МВС.

Як зазначили у ДГЗ, в МВС не розуміють, як можна відмінити закон про внутрішні війська МВС України, ухвалений 26 березня 1992 року.

За інформацією департаменту, ст. 1 цього закону передбачає, що внутрішні війська входять до системи МВС і призначені для охорони державних об’єктів, громадського порядку тощо.

В МВС вважають, що керуються в своїх діях законом України, наголосили в департаменті.