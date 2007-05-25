МВС відмовляється віддавати внутрішні війська
14:02, 25 травня 2007Політика
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І посилається на закон
Міністерство внутрішніх справ діятиме за законом, що передбачає підпорядкування внутрішніх військ системі міністерства.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи указ Президента про виведення внутрішніх військ з-під порядкування МВС.
Як зазначили у ДГЗ, в МВС не розуміють, як можна відмінити закон про внутрішні війська МВС України, ухвалений 26 березня 1992 року.
За інформацією департаменту, ст. 1 цього закону передбачає, що внутрішні війська входять до системи МВС і призначені для охорони державних об’єктів, громадського порядку тощо.
В МВС вважають, що керуються в своїх діях законом України, наголосили в департаменті.
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