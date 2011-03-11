Онопенко нагадує суддям, що вони не в мадридському дворі королеви Єлизавети

Голова Верхового Суду України Василь ОНОПЕНКО заперечує, щоб пленум Верховного Суду, який проходить сьогодні в Києві і має розглянути питання про висловлення йому недовіри, відбувався у закритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні на початку роботи пленуму у відповідь на пропозицію голови оргкомітету, судді Лілії ГРИГОР’ЄВОЇ, яка пропонувала проводити засідання пленуму в закритому режимі, у тому числі за відсутності представників ЗМІ.

У своєму виступі В.ОНОПЕНКО наголосив, що, відповідно до ст. 43 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», не передбачено проводити закриті засідання. За словами В.ОНОПЕНКА, “закритим” може бути тільки голосування.

«Я думаю, що громадяни України повинні знати, з яких підстав іде мова про висловлення недовіри чи довіри голові Верховного Суду. Верховний Суд не є закритою корпорацією. Хоча ми засідаємо в Кловському палаці - сьогодні надворі ХХІ століття і не мадридський двір королеви Єлизавети… Тому я вважаю, що комітет не мав права приймати таке рішення», - сказав він, запропонувавши поставити на голосування пленуму питання щодо проведення його в закритому чи відкритому режимі.

На початку засідання пленуму в залі були присутні 47 із 49 зареєстрованих учасників.