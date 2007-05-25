Верховна Рада призначила себе Конституційним судом

Верховна Рада України о 16.00 розгляне на пленарному засіданні питання щодо конституційності указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про підпорядкування йому внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проведення вечірнього пленарного засідання для розгляду відповідного питання проголосували 245 народних депутатів з 258, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова ВР Олександр МОРОЗ зачитав відповідний указ Президента і розпорядження щодо перепідпорядкування внутрішніх військ.

При цьому, за словами голови ВР, ті статті Конституції, які згадуються у відповідних документах, «ніякого відношення до таких функцій не мають». «Це елементарно, без всяких пояснень», - сказав він.

О.МОРОЗ також наголосив, що перехідні положення законів, на які посилається Президент у документах, зводяться до такого: «Закони та нормативні акти, прийняті до набуття чинності Конституції, тобто до 1996 року, є чинними в частині, що не суперечить Конституції України». «Яке це має відношення до указу, я також сказати не можу, і це загадка для юристів», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.

Документі підписано “з метою забезпечення запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інтересам, недопущення використання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (далі – внутрішні війська) в інтересах певних політичних сил, що створює загрозу національній безпеці України, приведення системи керівництва внутрішніми військами як військовим формуванням у відповідність із Конституцією України, на виконання частини другої статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої, частини третьої статті 106, пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України”.