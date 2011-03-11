ГПУ вже готова віддати Тимошенко під суд - справа за нею

ГПУ готова передати до суду справу проти Тимошенко відразу після ознайомлення з нею обвинуваченої та адвоката

Київ. 11 березня. УНІАН. Генеральна прокуратура України готова передати до суду кримінальну справу проти лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО відразу ж після закінчення ознайомлення з нею обвинуваченої та її адвоката.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України 10 березня 2011 року вручив адвокату Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ФЕРЕНЦУ листа з тим, щоб він ознайомив свою підзахисну з його змістом.

Зокрема у ньому йдеться, що 21 лютого 2011 року Ю.ТИМОШЕНКО оголошено про закінчення досудового слідства у кримінальній справі за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень, зловживанні службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки та порушення бюджетного законодавства.

Згідно з протоколом про оголошення закінчення досудового слідства, Ю.ТИМОШЕНКО виявила бажання знайомитися з матеріалами кримінальної справи за участю захисника.

“Відповідно до вимог ст. 218 Кримінально-процесуального кодексу України, цей процес є правом, а не обов’язком обвинуваченого. Разом з тим, виявивши бажання знайомитися з матеріалами справи, обвинувачена не повинна вчиняти дій до безпідставного затягування цього процесу. Кожного робочого дня з 9 до 18 години, Ю.ТИМОШЕНКО має змогу в прийнятний для неї час знайомитися з матеріалами кримінальної справи. У разі неможливості захиснику прибути з поважних причин, обвинувачена може відкласти ознайомлення до його явки”, - сказано у повідомленні.

Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури нагадує, що слідчий у справі й раніше задовольняв усі клопотання Ю.ТИМОШЕНКО, якщо вони не суперечили чинному законодавству.

Генеральна прокуратура готова передати до суду кримінальну справу відразу ж після закінчення ознайомлення з нею обвинуваченої та її захисника, наголошується у повідомленні.