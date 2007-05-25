Плющ вважає, що все залежатиме від Януковича

Секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ не виключає проведення сьогодні засідання РНБО і вважає, що поки неможливо ввести в державі надзвичайний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи можливе сьогодні проведення засідання РНБО, І.ПЛЮЩ сказав, що в цю хвилину не може передбачити дії, які здійснюватиме інша сторона. І.ПЛЮЩ зауважив, що все залежатиме якоюсь мірою від поведінки коаліції та прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він також висловив упевненість, що зустріч прем’єр-міністра і Президента сьогодні таки відбудеться, але не зміг назвати час зустрічі і взагалі існування відповідної домовленості. «Коли буде можливість у Президента і прем’єра, вона обов’язково відбудеться», - сказав І.ПЛЮЩ.

Відповідаючи на запитання, чи можливе введення в державі надзвичайного стану, І.ПЛЮЩ сказав: «Ні, неможливо поки».