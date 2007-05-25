Піскун заявив Ющенку, що він - особливий

Вища рада юстиції України звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням скасувати Указ про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, відповідне звернення ВРЮ прийняла сьогодні на своєму засіданні.

За даними Генпрокуратури, Вища рада юстиції України, яка є конституційним органом, визнала незаконним припинення повноважень генпрокурора С.ПІСКУНА у зв’язку із сумісництвом Указом Президента України від 24 травня 2007 року № 469 „Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”.

Водночас Вища рада юстиції України вирішила залишити С.ПІСКУНА членом даного органу як генерального прокурора України.

“За” це рішення проголосувало 13 членів Вищої ради юстиції України і 1 утримався, зазначили у прес-службі Генпрокуратури.

У свою чергу С.ПІСКУН, повернувшись із засідання ВРЮ до Генпрокуратури, в інтерв’ю журналістам схвально оцінив рішення Вищої ради юстиції. ”Сьогодні Вища рада юстиції дала оцінку указу Президента і чітко заявила і написала ЮЩЕНКОВІ листа, що ми просимо пана Президента скасувати ваш незаконний указ, тому що ПІСКУНА за несумісність звільняють тільки через Вищу раду юстиції”, - сказав він.

Як підкреслив С.ПІСКУН, “іншого шляху нема, і закон про несумісність на мене не розповсюджується».