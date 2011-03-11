Онопенко: мені прикро за суддів, які стоять на колінах перед владою

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє, що йому не соромно за останні 5 років діяльності на посаді голови ВСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВСУ заявив сьогодні, відповідаючи на запитання, поставлені йому суддями на пленумі, який має вирішити висловлювати В.ОНОПЕНКУ недовіру, чи ні.

«Те, що я робив до цього, мені не соромно. Те, що я не зробив, це не від мене залежить. Хоча чи є в цьому залі той, хто все зробив?», - сказав В.ОНОПЕНКО, наголосивши при цьому, що в разі, якщо він і надалі виконуватиме повноваження голови ВСУ, то він буде робити все, що передбачено Конституцією.

Разом з тим на запитання, чи не прикро йому за призначення на певні адміністративні посади окремих суддів, він відповів: «Мені прикро за тих суддів, в тому числі, які займають адміністративні посади і залежать в роботі від влади… стоять на колінах. Це не суддя… якого викликають в кабінеті і дають вказівки».

Разом з тим, на інше запитання, яке стосувалося, чи вірить він, що Верховний Суд відродиться, якщо ним керуватиме В.ОНОПЕНКО і надалі, голова ВСУ відповів: «Я особисто вірю, що Верховний Суд відродиться, він не вбитий не дивлячись на певні зусилля, я не буду казати кого. Він відродиться, чим менше йому вставлятимуть палки в колеса».

У свою чергу суддя ВСУ Микола ГУСАК, виступаючи на пленумі зауважив, що він особисто голосуватиме за висловлення В.ОНОПЕНКУ недовіри, хоча 5 років тому голосував за його обрання.

У контексті цього М.ГУСАК заявив, що на його переконання, підстав для обрання В.ОНОПЕНКО головою ВСУ не було раніше і немає зараз. «Він займався політикою і не був суддею Верховного Суду, не був тим, хто здійснює правосуддя… Василь Васильович, займаючись політичною діяльністю, привніс її і сюди… Ми тоді злукавили, голосуючи за нього».

В той же час М.ГУСАК наголосив, що він не хоче «щоб Верховним Судом керували з інших кабінетів, щоб вся влада була приватизована однією партією – партією влади».

Наразі у засіданні пленуму оголошено перерву для підготовки до голосування щодо висловлення недовіри В.ОНОПЕНКУ.