Активіста податкового Майдану суд залишив за гратами

Суд подовжив строк перебування під вартою одному з учасників акцій протесту підприємців проти Податкового кодексу Олександру ЗАПЛАТКІНУ.

Про це громадський діяч Ігор ГАРКАВЕНКО повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 9 березня Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення ще на один місяць подовжити строк перебування під вартою активіста “податкового Майдану” О.ЗАПЛАТКІНА.

Також І.ГАРКАВЕНКО повідомив, що Печерський райсуд Києва днями переніс засідання у справі іншого учасника Майдану Сергія КОСТАКОВА. Наступне засідання суду має відбутись 18 березня. І.ГАРКАВЕНКО нагадав, що С.КОСТАКОВ перебуває у СІЗО найдовше з усіх затриманих учасників акцій протесту, а саме з 1 грудня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, С.КОСТАКОВ перебуває за гратами за звинуваченням у пошкодженні автомобіля, що був припаркований поблизу Майдану Незалежності, де відбувалися протести підприємців.

3 березня Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу І.ГАРКАВЕНКА на рішення суду щодо подовження строку утримання під вартою за звинуваченням у пошкодженні гранітної плитки під час акцій підприємців проти Податкового кодексу на Майдані Незалежності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА під час моніторингу стану додержання прав людини у Київському слідчому ізоляторі на особистому прийомі зустрілася з 36-річним І.ГАРКАВЕНКОМ. Відкритим провадженням Омбудсмана встановлено, що 23 грудня 2010 року І.ГАРКАВЕНКО був затриманий співробітниками Головного управління МВС України у Києві. Того ж дня йому було пред’явлено обвинувачення за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна. Наступного дня Голосіївським районним судом Києва І.ГАРКАВЕНКУ було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як пояснив сам затриманий, він не має жодного стосунку до пошкодження гранітного покриття на Майдані Незалежності, оскільки прибув з Харкова до Києва лише 25 листопада 2010 року – після встановлення наметового містечка.

1 березня у слідчому ізоляторі на знак протесту І.ГАРКАВЕНКО оголосив безстрокову голодовку.