Азаров - про дефолт: Не дочекаєтеся, панове

В Україні на сьогоднішній день немає ніяких підстав побоюватися можливого дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Хтось дефолт передрікає? Не дочекаєтеся, панове. Ніколи цього не буде», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з переліком, який опублікувало американське видання Business Insider, Україна потрапила до списку 18 країн, яким загрожує дефолт. У своїх оцінках експерти виходили з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової та політичної стабільності в країні. Україна зайняла в цьому списку шосте місце внаслідок великого розміру зовнішнього боргу й уповільненого зростання економіки.

Нагадаємо, експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% ВВП.