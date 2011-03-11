Круглий стіл «Корпоративні конфлікти в Україні»
У вівторок, 15 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Корпоративні конфлікти в Україні».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Наскільки поширені в Україні корпоративні конфлікти? Як змінилася ситуація за останній рік?
Приклади гучних корпоративних конфліктів (рейдерських атак) в Україні.
Шляхи запобігання і боротьби з рейдерськими атаками в Україні:
- вирішення конфліктів через український суд. Аналіз дієвості українського законодавства у сфері корпоративних відносин;
- роль представників державних органів виконавчої влади у вирішенні корпоративних конфліктів;
- використання ЗМІ для вирішення корпоративних конфліктів.
Вплив корпоративних конфліктів, зокрема рейдерства, на інвестиційний клімат в Україні.
Учасники круглого столу:
Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства Російської Федерації в Україні
Сергій ВЛАСЕНКО – народний депутат, член Комітету ВР України з питань правосуддя
Сергій КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Олександр СКЛЯРЕНКО – радник судового департаменту ЮФ «Magisters»
Ігор ГРАФСЬКИЙ – глава представництва ВАТ «Татнефть» в Україні
Павло КАДАЦЬКИЙ – генеральний директор Групи компаній «ТЕКТ»
Андрій СЕМИДІДЬКО – директор Антирейдерського союзу підприємців України
Вадим ДЕНИСЕНКО – головний редактор тижневика «Коментарі»
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62; (098) 343-62-11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).