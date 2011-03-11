У вівторок, 15 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Корпоративні конфлікти в Україні».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Наскільки поширені в Україні корпоративні конфлікти? Як змінилася ситуація за останній рік?

Приклади гучних корпоративних конфліктів (рейдерських атак) в Україні.

Шляхи запобігання і боротьби з рейдерськими атаками в Україні:

- вирішення конфліктів через український суд. Аналіз дієвості українського законодавства у сфері корпоративних відносин;

- роль представників державних органів виконавчої влади у вирішенні корпоративних конфліктів;

- використання ЗМІ для вирішення корпоративних конфліктів.

Вплив корпоративних конфліктів, зокрема рейдерства, на інвестиційний клімат в Україні.

Учасники круглого столу:

Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства Російської Федерації в Україні

Сергій ВЛАСЕНКО – народний депутат, член Комітету ВР України з питань правосуддя

Сергій КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Олександр СКЛЯРЕНКО – радник судового департаменту ЮФ «Magisters»

Ігор ГРАФСЬКИЙ – глава представництва ВАТ «Татнефть» в Україні

Павло КАДАЦЬКИЙ – генеральний директор Групи компаній «ТЕКТ»

Андрій СЕМИДІДЬКО – директор Антирейдерського союзу підприємців України

Вадим ДЕНИСЕНКО – головний редактор тижневика «Коментарі»

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).