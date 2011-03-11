Онопенко гадки не має, хто його хотів з'їсти?

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО задоволений, що пленум ВСУ конструктивно розглянув питання щодо висловлення йому недовіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після оголошення результатів відповідного голосування, закриваючи роботу пленуму.

«Я щасливий, що Верховний Суд діє. Він був, є і буде», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Звертаючись до присутніх на пленумі журналістів, він наголосив: «Ви побачили, що Верховний Суд є здоровим організмом».

А спілкуючись з представниками ЗМІ у перерві пленуму, Василь ОНОПЕНКО заявив , що не знає, хто ініціював його відставку за півроку до закінчення повноважень на цій посаді.

«Мене самого дивує це питання. Можливо, це не їх (групи суддів ініціатива – УНІАН)… Я не знаю - це питання до них», - сказав голова ВСУ

«Хто б за ширмою не був, я вважаю неприпустимим, щоб був будь-який тиск на Верховний Суд», - додав він.

Відповідно до чинного законодавства, повноваження В.ОНОПЕНКА на посаді голови ВСУ спливають 29 вересня цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пленум Верховного Суду України не підтримав пропозицію щодо висловлення недовіри голові ВСУ В.ОНОПЕНКУ.

За результатами таємного голосування за висловлення недовіри В.ОНОПЕНКУ проголосували 17 із 46 присутніх на пленумі ВСУ суддів, не підтримали цю пропозицію 28, один бюлетень визнано недійсним.