Медведько претендує на посаду генпрокурора

Перший заступник генерального прокурора України Олександр МЕДВЕДЬКО називає незаконним призначення прокурора Криму Віктора ШЕМЧУКА виконуючим обов`язки генерального прокурора, і вважає, що обов`язки генпрокурора повинен виконувати він.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Призначення ШЕМЧУКА виконуючим обов`язки грубо порушує чинне законодавство, оскільки, згідно з законом від 10 грудня 1997 року про тимчасове виконання обов`язків посадовців, яких призначає Президент за згодою з Верховною Радою, або Верховна Рада за представленням Президента, обов`язки звільненого керівника повинен виконувати перший заступник. На сьогоднішній день цим першим заступником є я», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

За його словами, аналіз указу Президента від 4 листопаду 2005 року про призначення О.МЕДВЕДЬКА генеральним прокурором, також указів Президента від 26 квітня і 24 травня (2007 роки) свідчить про те, що факт скасування указу від 26 квітня автоматично поновлює О.МЕДВЕДЬКА на посаді генерального прокурора.

«Ці укази також не відповідають чинному законодавству», - вважає перший заступник генпрокурора.