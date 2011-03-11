Наша Україна вимагає представництва опозиції в Конституційній Асамблеї

У партії «Наша Україна» вважають, що влада за допомогою змін до Конституції намагатиметься узаконити авторитаризм.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політради партії «Наша Україна» з приводу конституційних ініціатив влади.

«Внесення змін до Конституції України у виконанні нинішньої влади загрожує стати інструментом узаконення авторитаризму та монополізації усіх владних повноважень в країні Партією регіонів», - переконані у “Нашій Україні”.

У партії зазначають, що влада вже не раз демонструвала, що для відстоювання своїх політичних інтересів готова ігнорувати положення Конституції, а «слухняний» Конституційний Суд виправдає усі суперечливі з точки зору законності дії цієї влади.

«Саме з метою збільшення владних повноважень Президента ЯНУКОВИЧА 30 вересня 2010 року Конституційний Суд прийняв сумнівне рішення, яким відновив чинність Конституції в редакції 1996 року. Фактично відбувся конституційний переворот, адже Конституція країни була змінена рішенням суду, а не парламенту, тобто в незаконний спосіб», – йдеться у заяві.

На думку членів політради партії, кон’юнктурний перегляд Конституції країни підірвав правову і політичну легітимність теперішньої влади не тільки перед громадянами нашої країни, але й керівництвом Європейського Союзу. Саме це є реальною причиною конституційних ініціатив президента.

«Ми підтримуємо Висновок Венеціанської комісії Ради Європи про те, що легітимна конституційна реформа в Україні має бути здійснена парламентом за активної участі опозиції та громадянського суспільства і головне - у спосіб, визначений Конституцією», - наголошують у «Нашій Україні».

Саме тому партія вимагає, щоб Конституційна Асамблея була майданчиком, придатним виключно для підготовки проекту Конституції, а конституційне нормотворення не порушувало чинних конституційних норм.

«Зміни до Конституції повинні відображати інтереси не влади, а всього українського суспільства. Тому ми наполягаємо, щоб у складі та керівництві Конституційної Асамблеї були рівною мірою представлені представники влади та опозиційних сил, державних та недержавних установ, бізнесу, профспілок, науковців та громадського сектору», - йдеться в заяві.

У партії наголошують, Україні потрібна Конституція, яка дозволить забезпечити справжнє народовладдя – гарантувати громадянські права, встановити контроль громадян за діями усіх гілок влади, ліквідувати недоторканність та привілеї високопосадовців, розвинути широке місцеве самоврядування, забезпечити право на справедливий судовий захист.

«Проте такі конституційні зміни не потрібні цій владі, оскільки перешкоджатимуть їй здійснювати свою антинародну соціальну політику, що веде до зубожіння громадян та занепаду країни», - вважають і «Нашій Україна».

У заяві наголошується, що партія ставить перед собою завдання не допустити чергової профанації - тепер уже конституційної реформи та маніпулювання суспільством з метою узурпації влади та обмеження конституційних прав громадян.