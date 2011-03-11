Онопенко каже, що крапки над «і» у справі його зятя має розставити суд

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО переконаний, що всі крапки над «і» у справі за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем його зятя, колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА має розставити суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час пленуму Верховного Суду України по завершенню голосування, в ході якого судді ВСУ не підтримали ініціативу про висловлення недовіри голові ВСУ.

«Зараз справа розглядається в суді. І нехай суд вирішує… У мене є своя позиція, але я не можу її висловлювати, оскільки тут можуть бути суб’єктивні чинники», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, декілька суддів Верховного Суду України ініціювали скликання пленуму Верховного Суду України, до порядку денного якого внесено лише одне питання: про висловлення недовіри голові ВСУ В.ОНОПЕНКУ. Вони звинуватили В.ОНОПЕНКА у привнесенні політики в діяльність ВСУ.

Окремі політологи припускали, що В.ОНОПЕНКО піде з посади голови Верховного Суду України в обмін на гарантії для своєї родини.

15 лютого слідчий Генеральної прокуратури змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд екс-першому заступнику міністра юстиції Євгену КОРНІЙЧУКУ, який є зятем В.ОНОПЕНКА. При цьому напередодні голова ВСУ зустрічався з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Крім того, 15 лютого слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури виніс постанову про закриття кримінальної справи, порушеної стосовно Ірини ОНОПЕНКО – дочки голови ВСУ. Ця кримінальна справа була порушена 1 лютого у зв`язку з неповерненням боргу у розмірі 300 тисяч доларів.

Кримінальна справа стосовно Є.КОРНІЙЧУКА була порушена Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику глави Мін’юсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

Сьогодні, 11 березня, пленум ВСУ не підтримав ініціативу про висловлення недовіри В.ОНОПЕНКУ