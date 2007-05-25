Цушко ховається від Президента

Виконуючому обов’язки генерального прокурора Віктору ШЕМЧУКУ на даний момент підпорядковані всі регіональні прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР на брифінгу для преси після зустрічі Президента з губернаторами та силовиками.

Він також повідомив, що зараз Генеральна прокуратура спільно з СБУ проводить слідчі дії щодо подій у Генпрокуратурі, і найближчим часом документи будуть передані в суд для обрання запобіжного заходу, в тому числі щодо міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

При цьому В.БОНДАР поскаржився, що В.ЦУШКО не виходить на зв’язок з Секретаріатом Президента, не приходить на засідання, які скликає Президент. «Він ховається від керівництва країни замість того, щоб прийти і доповісти про мотиви своєї поведінки», - сказав В.БОНДАР.

Зауваживши, що вчорашні події в Генпрокуратурі спонукають замислитись, чи потрібно нам таке Міністерство внутрішніх справ, протиправні дії якого може зупинити тільки армія.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і призначив в.о. генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА, який обіймав посаду заступника генпрокурора - прокурора Криму. Однак коаліція не визнає В.ШЕМЧУКА в.о. генпрокурора.

Сьогодні, 25 травня, в.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК повідомив журналістам, що Служба безпеки України розслідує кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА. Він зазначив, що справу проти В.ЦУШКА порушено за перевищення службових повноважень, додавши, що “вчора всі ми були свідками того, як міністр внутрішніх справ віддавав незаконні накази про штурм приміщення Генпрокуратури”.