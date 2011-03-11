Стогній каже, що Гримчак винен йому пляшку

Костянтин Стогній вважає, що пан Гримчак зобов`язаний йому своєю популярністю. Про це він сказав в інтерв`ю "Коммерсант -Украине".

"Вказаний вами народний депутат (Юрій Гримчак - ред.) взагалі винен мені пляшку, бо, коли б не мій синець, про нього взагалі ніхто б не говорив", - заявив він виданню. При цьому на уточнююче запитання, чи означає фраза "мій синець", що він все-таки бив народного депутата, пан Стогній відповів, що "захищався від невідомої йому людини, яка у сутінках втрутилася в його суперечку з Юрієм Луценком і намагалася напасти". "А на наступний ранок цей народний депутат (Юрій Гримчак) привласнює собі лаври того невідомого і демонструє якийсь синець – так що хай тут розбираються прокуратура і суд", - резюмував він.

Поки єдиним учасником конфлікту, чиї інтереси задоволені, є господар автомобіля Alfa Romeo. "З машиною все гаразд", - сказав пан Санін, додавши, що в ремонті автомобіля брали участь представники обох сторін конфлікту. "Вони домовилися між собою, приїхали на СТО, яка займалася ремонтом, побачили калькуляцію, заплатили і одержали квитанцію про оплату", - уточнив він.