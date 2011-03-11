Тимошенко радить лишити у спокої «цю літню втомлену людину – пана Азарова»

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає нинішній уряд припинити перекладати провину за свої прорахунки на її команду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Непродуктивно є сьогодні, в перший рік свого правління звалювати всі провали діючої влади на мене особисто, а після першого року - на світову економіку. Треба відповідати за свої прорахунки і мати мужність. Соціально-економічний провал - на совісті ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» наголосила, що прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВА та його уряд нічого вирішують. «Взагалі, потрібно залишити у спокої цю літню втомлену людину – пана АЗАРОВА, який вже ні за що не відповідає, нічого не вирішує і ніякі програми не втілює», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що нині в державі править лише команда В.ЯНУКОВИЧА, і всі рішення ухвалюються в Адміністрації Президента. «А люди, які сидять в уряді, - це своєрідна кунсткамера хлопчиків для биття, яких будуть по-одному витягувати і здавати для того, щоб демонструвати, що Президент мудрий, а уряд невдалий», - вважає вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно запобігти тому, щоб В.ЯНУКОВИЧ перекладав усю провину за свої некомпетентні рішення на уряд, який “нічого не вирішує”.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні дуже активно суспільству нав’язується теза, що В.ЯНУКОВИЧ є єдиним Президентом, який проводить реформи. «Але насправді ніяких реформ не існує… Існують лише схеми, які дозволяють перерозподіляти власність», - заявила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в країні спостерігається соціально-економічний провал. «Будуть лунати звіти, що щось зростає, а насправді зростають тільки ціни… Таких провалів не було навіть в розпал кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, додала вона, нинішня влада вводить громадян в оману, стверджуючи, що для покращення економічної ситуації в державі недостатньо одного року. «За один рік нічого не встигли зробити для людей, а встигли зробити тільки для себе», - сказала вона.