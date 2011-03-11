Екс-мер Тернополя вимагає належні йому як безробітному гроші
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|Роман ЗАСТАВНИЙ
«Виплата коштів передбачена діючим законодавством, тому я не розумію, чому їх не виплачують. Тим більше, що я прошу їх перерахувати на благодійність», – обурився Р.ЗАСТАВНИЙ.
Він додав, що написавши заяву на отримання належних йому коштів ще наприкінці минулого року, грошей і відповіді на своє звернення досі не отримав.
«Необхідно заставити владу працювати в межах чинного законодавства, в іншому випадку такі дії можуть породити тиранію в нашому місті», – наголосив Р.ЗАСТАВНИЙ.
У свою чергу С.НАДАЛ під час сьогоднішньої прес-конференції запевнив, що зробив усе, що повинен був, аби екс-мер отримав свої кошти.
«Отримавши від нього заяву для того, щоб утримати «бідного» безробітного Романа ЗАСТАВНОГО було виконано усі передбачені законодавством дії і минулого тижня у міський бюджет надійшли необхідні кошти, і тепер ми зможемо їх виплатити. Тільки одразу зауважу, що на його утримання спрямовано 75 тис. грн., а заява на благодійність надійшла від нього на 5 тис. грн., причому в заяві не вказано рахунку, куди перераховувати кошти», – сказав С.НАДАЛ.
Як повідомляв УНІАН, після завершення своєї каденції, Р.ЗАСТАВНИЙ написав заяву на ім’я нового міського голови С.НАДАЛА з проханням подальшої виплати йому зарплати, надавши довідку з попереднього місця роботи – ВАТ «Птахофабрика «Тернопільська» – про неможливість працевлаштування. Згідно законодавства, 100-відсотковий рівень зарплати Р. ЗАСТАВНИЙ міг отримувати вподовж півроку, допоки не знайде роботу.
За даними прес-служби мерії, 12 січня на підставі поданої заяви С.НАДАЛ підписав розпорядження про продовження нарахувань зарплати Р.ЗАСТАВНОМУ.