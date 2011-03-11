Екс-мер Тернополя вимагає належні йому як безробітному гроші

Колишній міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ заявляє, що йому не виплачують належну як безробітному зарплату. Як йдеться у його заяві, він повторно звернувся до новообраного міського голови Сергія НАДАЛА з проханням перерахувати належну йому на законних підставах заробітну плату на потреби фундації «Справа Патріарха Йосифа».

«Виплата коштів передбачена діючим законодавством, тому я не розумію, чому їх не виплачують. Тим більше, що я прошу їх перерахувати на благодійність», – обурився Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він додав, що написавши заяву на отримання належних йому коштів ще наприкінці минулого року, грошей і відповіді на своє звернення досі не отримав.

«Необхідно заставити владу працювати в межах чинного законодавства, в іншому випадку такі дії можуть породити тиранію в нашому місті», – наголосив Р.ЗАСТАВНИЙ.

У свою чергу С.НАДАЛ під час сьогоднішньої прес-конференції запевнив, що зробив усе, що повинен був, аби екс-мер отримав свої кошти.

«Отримавши від нього заяву для того, щоб утримати «бідного» безробітного Романа ЗАСТАВНОГО було виконано усі передбачені законодавством дії і минулого тижня у міський бюджет надійшли необхідні кошти, і тепер ми зможемо їх виплатити. Тільки одразу зауважу, що на його утримання спрямовано 75 тис. грн., а заява на благодійність надійшла від нього на 5 тис. грн., причому в заяві не вказано рахунку, куди перераховувати кошти», – сказав С.НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, після завершення своєї каденції, Р.ЗАСТАВНИЙ написав заяву на ім’я нового міського голови С.НАДАЛА з проханням подальшої виплати йому зарплати, надавши довідку з попереднього місця роботи – ВАТ «Птахофабрика «Тернопільська» – про неможливість працевлаштування. Згідно законодавства, 100-відсотковий рівень зарплати Р. ЗАСТАВНИЙ міг отримувати вподовж півроку, допоки не знайде роботу.

За даними прес-служби мерії, 12 січня на підставі поданої заяви С.НАДАЛ підписав розпорядження про продовження нарахувань зарплати Р.ЗАСТАВНОМУ.