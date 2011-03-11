Королевська пильнуватиме, щоб Азаров не розслаблявся

Активні протести і консолідована позиція цивільного суспільства примусили владу відмовитися від тотальних перевірок і обкладення непосильними штрафами підприємців. Так голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментував доручення прем`єр-міністра України голові Державної податкової служби відмінити будь-які перевірки підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування, а також дотримуватися піврічного мораторію на штрафні санкції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «після того, як в усій країні почав формуватися потужний цивільний рух людей справи, яким фіскальні органи створили нестерпні умови ведення бізнесу, уряд відмовився від найодіозніших заходів у податковій сфері. Це показує, як важливо консолідуватися і разом захищати свої права. Тільки об`єднавшись, люди можуть примусити владу виконувати свої зобов`язання перед суспільством».

Народний депутат зазначила, що Рада підприємців при Верховній Раді, співголовою якої вона є, візьме під свій контроль виконання доручення прем`єр-міністра, щоб це доручення не залишилося на папері, як і багато інших благих намірів влади, а було втілене в життя.

«Зараз головне - не давати уряду розслабитися, - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Ми й надалі маємо намір жорстко контролювати дії влади, щоб жоден чиновник не відчував себе у цій країні царем і богом в одній особі, а був тим, ким він є насправді – найнятим виборцями менеджером».

«Активна позиція змусила владу почути людей. Ми маємо альтернативне бачення поточної соціально-економічної політики і будемо надалі жорстко його відстоювати», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну повідомили, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив податківцям ходити на ринки і стягувати штрафи.

Зокрема, М.АЗАРОВ доручив керівнику Державної податкової служби відмінити будь-які перевірки підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування на ринках.

«Немає чого податківцям перевіряти торгові місця на базарах, де навіть документації не ведеться. Ми обіцяли «канікули», і ми обіцянку виконаємо», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Також глава уряду зазначив, що податкові органи повинні беззастережно виконувати норму Податкового кодексу, яка передбачає впродовж півроку - під час адаптаційного періоду введення нових податкових правил - мораторій на штрафні санкції.

Нагадаємо, раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА як народний депутат неодноразово зверталася до Кабінету міністрів і Генпрокуратури з приводу незаконних перевірок підприємців, які проводилися фіскальними органами, незважаючи на «податкові канікули», введені Податковим кодексом.