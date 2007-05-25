Цушко вимагає від Гриценка публічних вибачень

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО вимагає від міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА публічних вибачень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Я вимагаю, щоб міністр оборони публічно вибачився на тому ж «5 каналі», якщо ні - я залишаю за собою право дуже серйозної й адекватної реакції по відношенню до нього», - сказав В.ЦУШКО.

Міністр вважає неприпустимими висловлювання А.ГРИЦЕНКА, зроблені на його адресу. «Я здорова людина, це я йому (А.ГРИЦЕНКУ) розказую, а він – не лікар. А емоції… Знаєте, я вперше звільняв прокуратуру і виявив емоції - я людина. Можливо, не треба було виявляти емоції, але я нікого не підставив, не ховався за спинами й нікого туди не послав, а пішов сам і діяв за ситуацією й згідно із законом», - підкреслив В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО 24 травня, коментуючи в ефірі «5 каналу» дії В.ЦУШКА в Генпрокуратурі, висловив думку, що «це виходить за рамки закону, за рамки здорового глузду й створює дуже небезпечну ситуацію”.

А.ГРИЦЕНКО також висловив переконання, що В.ЦУШКО як політик поставив хрест на своїй кар`єрі.

Міністр оборони застеріг В.ЦУШКА навіть від думки про захоплення Міноборони: „Я хочу застерегти Василя Петровича, якщо в нього є якісь гарячі думки щодо Міністерства оборони, то цього так не буде, тому що гарнізонна служба передбачає, якщо хтось нападає на військовий об`єкт - у цьому випадку попередження, потім попереджувальний постріл вгору, а потім на поразку».