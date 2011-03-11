Януковичу нагадують, що у 1917-му у Петрограді теж спочатку зник хліб

Лідер громадської організації «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що вже за рік “реформи” прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА можуть призвести до розорення більшості українських сімей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі З.ШКІРЯКА.

«Космічні ціни на продукти харчування, паливо і комунальні тарифи, знищення малого та середнього бізнесу - це ті «реформи» АЗАРОВА, які люди змогли відчути на собі. АЗАРОВ посадив країну на китайську гречку за ціною червоної ікри і продовжує запевняти, що підвищення цін на продукти харчування - це світова тенденція. Зусиллями Миколи Яновича українці сьогодні купують продукти за європейськими цінами, а зарплати і пенсії отримують на рівні країн третього світу”, - заявив З.ШКІРЯК.

За словами лідера ГО “Новий Київ”, бензин в Києві коштує як в Парижі, а дороги у нас – “як в Уганді”.

“Якщо прем`єр буде продовжувати «реформи» такими темпами, його наступний рік при владі може обернутися фінансовим крахом для більшості українських сімей», - упевнений З.ШКІРЯК.

За його словами, темпи зростання цін на продукти харчування, паливо і комунальні послуги перевищили найпесимістичніші прогнози, і, виходячи з дій уряду, ситуація тільки погіршуватиметься.

«Замість проведення реальних структурних реформ, Кабмін бере валютні транші і латає ними бюджетні діри. Замість стимулювання малого та середнього бізнесу - уряд душить його фіскальним пресом. Замість стимулювання українського АПК, АЗАРОВ і Ко завозять китайську гречку, а в Луганській області вже зник і хліб”, - зазначив З.ШКІРЯК.

Він переконаний, що за уряду М.АЗАРОВА «покращилось життя» тільки в дуже вузького прошарку населення, що звуться олігархами. “У них добробут виріс в три рази, а в народу - в десятки разів погіршився», - заявив З.ШКІРЯК, говорячи про результати діяльність Кабміну за рік.

«Я хочу нагадати Віктору ЯНУКОВИЧУ, що в лютому 1917-го у Петрограді теж спочатку зник хліб..., а потім це вже нікого не цікавило ... Робіть висновки, пан Президент», - додав З.ШКІРЯК.