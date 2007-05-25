Янукович пропонує Ющенку запросити на зустрічі Мороза

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Президентові Віктору ЮЩЕНКУ проводити зустрічі за участю голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Сьогодні вранці на 11 годину була намічена зустріч з Президентом ЮЩЕНКОМ. Але, як ви знаєте, вчора у парламенті було прийнято рішення і рекомендовано прем’єр-міністру одноосібно не виходити на такі переговори, а якщо виходити, то тільки на рівні коаліції за участю керівників фракцій і голови Верховної Ради. Сьогодні вранці ми обговорили це питання, рада коаліції, я сказав би так, у наполегливому вже такому тоні мені порекомендувала зустрічатися тільки разом з головою Верховної Ради», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр також повідомив, що звернувся з відповідним проханням до Президента, і сказав, що «нам в цій ситуації вкрай необхідно вже зустрічатися трійкою, тобто Президент-голова Верховної Ради-прем’єр-міністр».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що саме у такому форматі треба приймати рішення щодо питань, напрацьованих робочою групою. «Президент відмовився зустрічатися трійкою, але ми домовилися, що він ще подумає, і через деякий час, якщо це питання буде вирішено, він зателефонує. Нажаль, він мені не зателефонував, а зателефонував спочатку глава Секретаріату пан БАЛОГА, а трохи пізніше – секретар Ради національної безпеки пан ПЛЮЩ», - повідомив глава уряду.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, В.БАЛОГА та І.ПЛЮЩ запропонували, щоб він приїхав на зустріч раніше, а О.МОРОЗ буде запрошений пізніше. «Такий випадок вже був декілька днів тому, я приїхав, а О.МОРОЗА не запросили, він просидів півгодини там поруч, в кімнаті, і, не дочекавшись, поїхав до Верховної Ради. А мені Президент обіцяв, що він його запросить до розмови особисто, але він цього не зробив», - додав прем’єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що сьогодні замість надходження дзвінка щодо пропозиції зустрітися втрьох, на сайті Президента з’явилися деякі укази і розпорядження.