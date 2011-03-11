Тимошенко запевняє, що ніяких боргів ЄЕСУ перед Росією не існувало

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що ніяких боргів у компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) не існувало і тому це не могло бути предметом домовленостей під час газових переговорів між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, що борги ЄЕСУ були списані Росією взамін на невигідну ціну на російський газ для України.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що за її прем’єрства ціна на газ для України становила 228 доларів, а сьогодні після здачі земель в Криму - 300 доларів. «Скажіть, будь-ласка, чиї домовленості були більш ефективними», - запитала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що треба дивитися на ціни, а не вірити будь-яким інсинуаціям. При цьому вона запевнила, що після того, як ця влада буде відсторонена, земля в Криму буде повернута Україні. «Чорноморський флот буде перебувати рівно стільки, скільки це було передбачено Конституцією України і не довше. І, по-друге, ніяких боргів ЄЕСУ взагалі не існує», - сказала вона. За її словами, нинішній команді треба «вчитися, як дорослим хлопчикам відповідати за свої прорахунки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, на прес-конференції прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявляє, що екс-керівник уряду Ю.ТИМОШЕНКО була особисто зацікавлена в підписанні газових угод із Росією в 2009 році.

«Чому все-таки пані ТИМОШЕНКО підписала ці угоди? Можливо тому, що їй пробачили борги – 450 млн. доларів, і Росія забула якось дивно раптом про таку серйозну заборгованість. Можливо, забули про векселі, які були видані «Нафтогазом» і якійсь компанії «Босфор», і потім були враховані Міністерством оборони Росії. Якось дивно Росія забула, що найцікавіше - все це робилося напередодні президентських виборів», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прем`єр-міністр України заявив, що саме Ю.ТИМОШЕНКО на переговорах із В.ПУТІНИМ погодилася на продовження на 50 років терміну оренди Чорноморським флотом Росії військових баз у Криму.