Червоненко очолив департамент авіації

Колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО очолив новостворений департамент авіації Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

За повідомленням, у процесі реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій замість колишньої державної служби Державіапошук вирішено створити новий Департамент авіації, який може стати частиною загальнодержавної служби порятунку і буде працювати із залученням сучасної економічної вертолітної техніки, яка може працювати в умовах обмеженого простору, у містах, віддалених ділянках трас тощо.

Як повідомили у прес-службі, до створення такої служби спонукають зобов’язання країни при проведенні Євро-2012, відсутність належної медичної допомоги у віддалених районах, рекордні показники смертності при дорожньо-транспортних пригодах. Щорічно на дорогах України гине до 7 тисяч осіб. При цьому, за оцінками фахівців, 70% з них можна було б врятувати у тому випадку, якби допомога надійшла протягом першої годину.

Таким чином, відповідно до доручення Президента України, окрім наявних функцій пожежегасіння, пошуку та рятування при авіаційних подіях, пошуку туристів тощо, основним завданням нового підрозділу стане екстрений порятунок людей під час різних надзвичайних ситуацій та катастроф, зокрема при порятунку постраждалих під час ДТП.