Янукович заветував Закон «Про застосування амністії в Україні»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про застосування амністії в Україні».

Про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на заступника глави Адміністрації Президента України Андрія ПОРТНОВА.

Він повідомив, що прийнятий парламентом 17 лютого 2011 року Закону «Про застосування амністії в Україні», на переконання глави держави, суттєво звужує права і свободи українських громадян та зменшує можливості щодо застосування амністії до осіб, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання і досудового слідства, але не розглянуті судами.

Також, заступник глави АП повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ звернувся до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з пропозицією якнайшвидше розглянути у другому читанні і прийняти в цілому проект Закону України «Про амністію».