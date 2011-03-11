Янукович заветував Закон «Про застосування амністії в Україні»

19:39, 11 березня 2011
Політика
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Та закликає ВР ухвалити інший

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про застосування амністії в Україні».

Про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на заступника глави Адміністрації Президента України Андрія ПОРТНОВА.

Він повідомив, що прийнятий парламентом 17 лютого 2011 року Закону «Про застосування амністії в Україні», на переконання глави держави, суттєво звужує права і свободи українських громадян та зменшує можливості щодо застосування амністії до осіб, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання і досудового слідства, але не розглянуті судами.

Також, заступник глави АП повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ звернувся до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з пропозицією якнайшвидше розглянути у другому читанні і прийняти в цілому проект Закону України «Про амністію».

 

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