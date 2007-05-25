У Черновецького померла мати

Через непоправну втрату - смерть матері Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не зможе взяти участь у святкових заходах, присвячених Дню Києва і Дню столиці.

Про це офіційно повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. КМДА висловлює щире співчуття Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і членам його родини, які втратили найдорожчу для них людину.

Як стало відомо УНІАН, мати Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - Параска Азімова (Гончарова), яка тривалий час важко хворіла і була паралізована, померла сьогодні вночі. Їй було вже понад 90 років.

Звертаючись до киян, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що в ці дні йому необхідно побути на самоті, аби усвідомити непоправність втрати, і висловив сподівання, що до нього жителі столиці поставляться з розумінням.

“Доля розпорядилася так, що я втратив найдорожчу мені людину - померла моя Мама, яку я дуже любив і яка дуже любила мене. Я все робив у житті так, аби Вона могла мною пишатися, і всіма своїми успіхами я завдячую перш за все їй. Моя любов до неї, її любов до мене стали визначальними в моїх подальших життєвих кроках”, - цитує слова мера прес-служба КМДА.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дякує за розуміння і співчуття, які “відчуває серцем”.

Разом із тим, мер столиці побажав усім киянам і гостям міста гарних свят.