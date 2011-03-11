Янукович вірить у силу японського народу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про надання гуманітарної допомоги Японії.

Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до рішення Президента, Кабінет Міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Японії.

***

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вірить, що Японія за допомогою світової спільноти подолає наслідки землетрусу.

Про це йдеться у заяві Президента України для ЗМІ у зв`язку зі стихійним лихом в Японії.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що з тривогою та душевним болем сприйняв звістку про стихійне лихо, яке спіткало Японію 11 березня цього року. Низка нищівних землетрусів та цунамі призвели до значних жертв серед населення Японії; велика кількість людей отримали поранення, безліч пропали безвісти.

Завдано суттєвих збитків економіці Японії, зруйновано численні будівлі, пошкоджено лінії електромереж, об`єкти інфраструктури.

«Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю глибокі співчуття сім`ям загиблих та слова підтримки і побажання швидкого одужання усім постраждалим», - наголошує Президент.

«Україна - глобальний партнер Японії - солідарна з дружнім японським народом у цей важкий для нього час і готова надати необхідну допомогу у подоланні згубних наслідків трагедії, що сталася», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вірить, що «сильний японський народ за всебічної підтримки світової спільноти гідно справиться з цим викликом стихії та мужньо подолає наслідки масштабного природного лиха».