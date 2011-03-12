Тігіпко вважає, що Україні час брати приклад з Грузії

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна у своїх реформах має брати приклад з Грузії. Як передає кореспондент УНІАН, у програмі «Шустер live» на Першому національному телеканалі він, зокрема, заявив, що з виконавчих структур влади потрібно «прибрати людей, котрі похоронять країну».

За його словами, Грузія звільнила 10 тисяч міліціонерів та 85 відсотків працівників митниці. Відповідно в тій державі, за даними С.ТІГІПКА, рівень довіри до правоохоронних органів сягає 80 відсотків, тоді як в Україні – 10 відсотків.

Віце-прем’єр також вважає, що з працівників виконавчих структур треба «жорстко питати, а кого треба, садити в тюрми».

Водночас С.ТІГІПКО вважає, що через політику реформ «усі втратять рейтинги – і президент, і уряд, і партія влади».