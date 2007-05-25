Янукович сподівається, що Ющенко зрозуміє: так жити не можна

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в державі ще є можливість знайти компромісне рішення для врегулювання кризи, але це необхідно робити виключно у правовому полі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, останнім часом Президент діє за принципом «для друзів все що завгодно, а для опонентів – закон».

«Так не можна жити – перед законом рівні всі», - сказав прем’єр.

Він закликав усі сторони конфлікту повернутися у правове поле. «І така можливість існує сьогодні – ніколи не треба втрачати надію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що завжди вірив у здоровий глузд політиків. «Я завжди вірю в здоровий глузд, а якщо він не здоровий, то це вже справа не наша», - сказав прем’єр-міністр.