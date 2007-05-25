Ющенко просить членів РНБО не їхати з Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив членів Ради національної безпеки і оборони ближчими днями не залишати Київ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив на нараді з керівниками регіонів та силовиками. Учасники наради обговорили політичну ситуацію в країні, процес врегулювання політичної кризи.

В.ЮЩЕНКО звернувся до учасників наради – членів РНБО з проханням ближчими днями не залишати Київ та отримували робочу інформацію про перебіг переговорного процесу з урегулювання кризи та про події в тих чи інших інститутах влади.

Глава держави повідомив, що має намір сьогодні прийняти ряд рішень, мета яких - «підняти політичну відповідальність за оцінку ситуації та за дії, які треба зробити в країні, долучити до кола сторін, що приймають відповідні солідарні рішення, керівників ОДА». «Саме тому я підписав указ про включення кожного голови ОДА до складу РНБО», – підкреслив він.

Проведені до цього часу переговори показали – при добрій волі відповідь на те, як вийти з політичної кризи і провести дострокові вибори, можна досить легко знайти, сказав В.ЮЩЕНКО. Сьогодні, на його думку, сторони-учасники переговорів висловили все, що хотіли сказати.

Президент висловив переконання, що представники коаліції використовували переговорний процес лише як затягування часу для того, щоб не робити жодних конкретних кроків у врегулюванні кризи. В цьому контексті він відзначив недотримання домовленості, що була досягнута, по даті дострокових виборів.

У ході зустрічі Президент також приділив особливу увагу вчорашнім подіям навколо Генеральної прокуратури, втручанню в її діяльність підрозділів МВС, а також зупинився на підставах звільнення з посади Святослава ПІСКУНА. Говорячи про останнього, В.ЮЩЕНКО наголосив: С.ПІСКУН мав визначитися – або займатися політикою і залишитися народним депутатом, або, здавши мандат, зосередитися на обов’язках генерального прокурора.

Коментуючи вчорашню участь політиків у подіях в Генпрокуратурі, Президент підкреслив: «Якщо політики так будуть керувати чинним законодавством, як вони це продемонстрували вчора, ці дії граничать з темою безпеки країни». У цьому контексті він відзначив неправомірність дій у цьому конфлікті міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА: «Уроки по застосуванню силової структури будуть зроблені найглибші. Це не жарти. Якщо ми маємо міністра, який з такою легкістю може ставити на політичні рейки діяльність силової структури, цим людям не просто не місце в керівництві відповідними силовими органами – вони мають нести відповідальність за те, що вчинили». Справа, порушена за цими подіями, буде доведена до кінця, наголосив Президент. «Вона (справа) повинна отримати міжнародний і внутрішній резонанс», – додав він.

Звертаючись до керівників силових та правоохоронних відомств, Президент ще раз наголосив – вони повинні бути максимально деполітизованими, виконувати свої прямі функції. «З цього починається головна роль, місія силових і правничих структур у врегулюванні політичного конфлікту», – сказав він.