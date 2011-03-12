Азаров каже, що Путін і Медведєв Януковича поважають

Російське керівництво поважає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив учора івечері на телеканалі «Інтер».

"Перш за все, не згоден із твердженням, що нібито до ЯНУКОВИЧА ставляться без поваги. Я дуже добре знаю реальне ставлення російського керівництва до Віктора Федоровича. Його поважають і на нього зважають. Ось це найголовніше, що ми добилися. Якщо раніше на Україну не зважали, нав`язували які завгодно умови, тепер з Україною стали рахуватися", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив упевненість, що Україна доб`ється перегляду газових контрактів з РФ.

«Рано чи пізно наступить момент, коли ми його переглянемо (контракт - УНІАН). І він наступить, я в цьому глибоко переконаний", - наголосив прем`єр-міністр України.