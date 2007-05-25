Цушко твердить, що внутрішні війська сиднем сидять у казармах

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що продовжує управляти внутрішніми військами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні під час позачергового засідання уряду.

«Я після виходу цього указу відправив телеграми на місця, всім підрозділам внутрішніх військ про те, щоб вони не виконували ніяких незаконних вказівок, указів», - сказав В.ЦУШКО.

За його словами, внутрішні війська - «це хлопчаки 18-19 років, це чиїсь діти, яких послали, щоб вони відслужили й виконали свій обов`язок за Конституцією перед народом України».

В.ЦУШКО підкреслив, що робить усе можливе, щоб внутрішні війська не ставити в умови ризику.

«Я взагалі не давав ніяких вказівок виводити внутрішні війська з казарм. До сьогоднішнього дня жоден солдат не виходив», - додав він.

Міністр також повідомив, що в нього відбулася телефонна розмова з командуючим внутрішніми військами Олександром КІХТЕНКОМ. «Він запевнив мене, що внутрішні війська діятимуть тільки в рамках закону. Командуючий розуміє свою відповідальність, і це буде так», - підкреслив В.ЦУШКО.

Міністр також повідомив, що зараз готується наказ по Міністерству внутрішніх справ, що всі підрозділи повинні виконувати тільки розпорядження міністра внутрішніх справ.

В.ЦУШКО також підкреслив, що ситуація в МВС контрольована. «Ми не вийдемо за рамки закону», - запевнив він прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.

Міністерство внутрішніх справ України розповсюдило заяву, в якій звернулося до Президента України з проханням відмінити цей указ.