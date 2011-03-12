Азаров розуміє, що мовні помилки його не прикрашають

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ визнав невисоким рівень своєї української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив у п`ятницю ввечері у програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Відповідаючи на питання художника Сергія ПОЯРКОВА про рівень української мови, М.АЗАРОВ сказав: "Я дуже серйозно насправді ставлюся до цього. І я, повірте мені, стараюся. Але іноді виходить так, що ну не встигаєш прочитати текст. Я даю ідеї свого виступу. Мені цей виступ готують. Це моя, звичайно, недоробка".

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що коли у нього є час, він з фахівцем готується до своїх виступів українською мовою.

«Тоді мені фахівці говорять, що, так би мовити, я говорю нормально. Іноді не встигаєш цього зробити, в результаті здійснюєш такі непробачні, безумовно, помилки. Але я хочу в своє виправдання сказати. Якщо я угроблю економіку України, напевно, мені більше мої співгромадяни скажуть негативних слів, якщо я в процесі такої, скажімо, підготовки, зроблю якісь лінгвістичні помилки. Це, безумовно, не прикрашає мене, але все ж таки зараз я в основному зосереджений на тому, щоб вивести, нарешті, Україну на стійкий шлях економічного розвитку і обов`язкового зростання добробуту людей", - сказав М.АЗАРОВ.