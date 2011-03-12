Тігіпко каже, що двоє людей поховають всю країну

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО переконаний, що сьогодні країна потребує серйозних кадрових змін у низці напрямів, в тому числі - в митній і податковій системах.

Таку думку він висловив у прямому ефірі програми "Шустер Live" 11 березня, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Сильна Україна”.

"Сьогодні потрібно робити кадрові зміни і в податковій, і в митниці, дуже жорсткі кадрові зміни. Я просто наполягаю: час прийшов прибирати цих людей, вони поховають всю країну", - заявив С.ТІГІПКО.

Як повідомлялося, Державну митну службу вже рік очолює Ігор КАЛЄТНІК, який раніше був народним депутатом від КПУ.

Головою Державної податкової служби України у грудні 2010 року було призначено Віталія ЗАХАРЧЕНКА, який до цього обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України.