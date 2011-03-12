Тимошенко знову кличуть до Генпрокуратури
10:40, 12 березня 2011Політика
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У понеділок на 12.00
Лідера партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО 14 березня знову викликають до Головного управління Генеральної прокуратури України з розслідування особливо важливих справ (вул. Борисоглібська, 18/17).
Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
В повідомленні уточнюється, що Ю.ТИМОШЕНКО викликано на 12-ту годину.
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