Кравчук пояснив, чому він не може бути в опозиції до влади

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК заявляє, що не може бути в опозиції до влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав у п’ятницю в ефірі “5 каналу”.

“Якщо влада відійде від закону, від Конституції і буде нехтувати національними, корінними інтересами України, я на другий день цю владу залишу. Я до неї, правда, і не прийшов, щоб сказати так, – то не дуже точне формулювання. Я скажу краще у даному разі: КРАВЧУК не може бути в опозиції до влади. Президент України, я переконаний у тому, маючи конституційні повноваження, має думати завжди про Україну. І якщо є влада, КРАВЧУКУ можна стати осторонь і дивитися, як влада робить добре або погано, відвідувати телешоу і говорити про владу або добре, або погано. Але нічого не робити для цього”, - зазначив він.

Водночас, за словами першого Президента України, є інший шлях: “Якщо я сьогодні можу через Президента, через прем’єра, через Верховну Раду, через будь-кого, хто має важелі управління, вплинути, щоб зробити краще, то я піду і буду робити, щоб було краще”.

“Моя функція і місія – робити все, що я можу після тривалих років участі у політиці в різних політичних силах і в різних системах навіть. Ось – 20 років незалежності України, 20 років “Біловезькій пущі” – це віхи історії. Я їх пройшов. І я не можу бути сьогодні спостерігачем, коли Україна дійсно у дужу важкому стані і економічному, і соціальному, і, як бачите, у духовному”, - підкреслив Л.КРАВЧУК.