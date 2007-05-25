ВР проголосувала не виконувати останніх указів Президента

Верховна Рада України визнала укази Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо перепідпорядкування внутрішніх військ, забезпечення держохорони та щодо Генпрокуратури такими, що не підлягають виконанню.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови парламенту проголосували 259 народних депутатів із 259, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, згідно з постановою, Верховна Рада України прийняла рішення вважати указ Президента «Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України», розпорядження Президента «Питання забезпечення державної охорони» та «Про заходи щодо забезпечення нормального функціонування Генеральної прокуратури України» такими, що не тягнуть юридичних наслідків і не підлягають виконанню.

Верховна Рада України рекомендувала Кабінету міністрів України забезпечити неухильне виконання МВС України Закону «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ» та інших законів України.

Парламент також попередив командувача внутрішніх військ МВС Олександра КІХТЕНКА, керівництво Управління Державної охорони та Служби безпеки України про відповідальність за виконання та віддання явно злочинних розпоряджень чи наказів.

Депутати також доручили забезпечити організацію проведення МВС роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців щодо неприпустимості порушення Конституції України, попередження їх під розписку про кримінальну відповідальність за виконання злочинних наказів.

Крім того, парламент вирішив, що необхідно забезпечити посилений режим охорони будівель Верховної Ради, Генпрокуратури, Нацбанку та інших органів державної влади.

Крім того, у постанові рекомендується запропонувати Президенту України В.ЮЩЕНКУ внести до парламенту подання щодо кандидатури на посаду голови СБУ у зв’язку із закінченням строку тимчасового виконання обов’язків голови СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

Верховна Рада також звернула увагу Президента України на порушення ним вимог Конституції України щодо виключного регулювання законами питань організації і порядку діяльності утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, а також на невідворотність настання юридичної відповідальності за віддання явно злочинних розпоряджень чи наказів.