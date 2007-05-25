Гриценко: Янукович пропонує Ющенку зустрітися з урядом
18:12, 25 травня 2007Політика
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Прем`єр буде домовлятися з Президентом
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір запропонувати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ провести чергову зустріч, зокрема з усім складом уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
«Прем`єр сказав, що зараз домовлятиметься з Президентом про зустріч, і, можливо навіть, про зустріч Президента з усім складом уряду», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
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